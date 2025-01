Sport.quotidiano.net - Al Martelli arriva la Samp. Mantova, chance playoff. Possanzini alza la guardia: "Manteniamo l’equilibrio»

Infranto il tabù con la prima vittoria esterna, a Cittadella, ilsi appresta a tornare al(oggi alle ore 17.15) per ospitare unadoria in zona playout. "Stanno ottenendo meno rispetto alle aspettative. La qualità dei singoli però - le parole di- non si discute: dovremo essere pronti a fare i conti con il loro orgoglio". Il tecnico traccia la via: "Servirà giocare con lucidità, consapevoli che in Serie B il dettaglio fa sempre la differenza. Stiamo lavorando bene, ma dobbiamo mantenere equilibrio e tranquillità. Con questo spirito possiamo dare continuità al nostro percorso". Sul fronte della formazione, l’allenatore virgiliano, ex di turno, ha il piacevole imbarazzo della scelta. Se l’ormai consueto 4-2-3-1 sarà ancora una volta la linea guida, Posanzini è ancora alle prese con diversi ballottaggi, a cominciare da quello relativo alla coppia centrale difensiva: De Maio e Cella, dopo le recenti, positive prestazioni, stanno cercando di frenare la voglia di rientrare di Redolfi e Brignani.