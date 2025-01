Genovatoday.it - "Aggressione nel palazzo", arriva la polizia e trova una coppia che confeziona droga

Leggi su Genovatoday.it

Doppio arresto in via Zamperini a Bolzaneto nella mattinata di venerdì. In manette una donna di 36 anni e un uomo di 40, entrambi genovesi e pluripregiudicati, accusati di detenzione diai fini di spaccio. Dall'allaLe volanti dellasono intervenute in un.