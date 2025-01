Casertanews.it - Zero parcheggi e multe ai clienti: i commercianti insorgono

Leggi su Casertanews.it

Non ci sonoe i già pochidelle attività commerciali del centro storico spesso rischiano di vedersi comminare una multa per averato l'auto anche solo per pochi minuti. E' ciò che accade a Santa Maria Capua Vetere e che viene fermamente contestato dai