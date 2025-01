Lanotiziagiornale.it - Zelensky apre alla pace: “Disponibile a parlare con Putin se Trump fornirà garanzie di sicurezza all’Ucraina”

Sembra che il pressing di Donaldsu Vladimire Volodymyrper porre fineguerra in Ucraina stia iniziando a produrre i primi effetti. Dopo un lungo silenzio, il leader ucraino, in un’intervista all’agenzia Bloomberg, si è dettoa riaprire il “colloquio con”, a condizione che il presidentefornisca “precisedi” all’ex repubblica sovietica. Parole che sembrano aver preso in contropiede il Cremlino. Il portavoce Dmitry Peskov ha infatti dichiarato che il presidente russo “sta osservando molto da vicino tutta la retorica e tutte le dichiarazioni” provenienti da Washington, sottolineando cheè “pronto al dialogo” con il neo presidente americano, purché l’interlocuzione sia “paritaria e reciprocamente rispettosa”.Tuttavia, Peskov ha precisato che, per ora, “siamo in attesa di segnali che non sono ancora arrivati”.