Oasport.it - Waterpolo Preview: L’A1 maschile si tuffa nel ritorno. La Florentia riceve il Posillipo

Non c’ è neanche il tempo di valutare appieno la prima parte di regular season chetorna in vasca per la quattordicesima giornata, turno aperto dagli anticipi delle squadre impegnate in Euro Cup. Davide Truppa, tecnico della San Mauro Nuoto, analizza i temi principali del girone di andata e presenta il match della Nannini Rari Nantes-Circolo Nautico. In serie A1 Femminile l’AGN Energia Bogliasco 1951 ospita la Lazio in un turno aperto dagli anticipi delle squadre impegnate in Champions. In serie A2la sfida di cartello del girone Sud è il derby Acquachiara-Circolo Canottieri Napoli. Lo presenta per noi l’attaccante biancoazzurro Pasquale Porzio.