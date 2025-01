Warner Music Italia festeggia 50° anniversario di Ufo Robot

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 gen. (askanews) – Dal 24 gennaio, a cinquant’anni dall’uscita indell’iconica serie d’animazione UfoGoldrake, è disponibile la ristampa in edizione limitata e vinile azzurro ghiaccio con le siglene riproposte in versione originale con audio completamente rimasterizzato. Lehe eccezionali diisti come Vince Tempera, Fabio Concato, Ares Tavolazzi, Massimo Luce e Julius Farmer, solo per citarne alcuni, furono tra i singoli più venduti nel 1978 e sono rimasti impressi nella memoria di intere generazioni. “La mission della divisione del catalogo e strategico di– dichiara Renato Tanchis – è dare nuova vita e celebrare laa che ha scandito momenti indimenticabili, accompagnando anni interi delle vite di tantissime persone. Per questo motivo, abbiamo ritenuto un atto dovuto rendere omaggio ai 50 anni di Goldrake, un cartone animato che ha segnato l’immaginario collettivo e con esso, a uno dei brani più iconici e amati dal pubblicono: Ufo