Romatoday.it - W3 Maccarese, è ufficiale il ritorno di un portiere

Leggi su Romatoday.it

Nuovo rinforzo per la W3, che annuncia unimportante tra i pali. Dopo essere andato via in estate per difendere i pali del Terni in Eccellenza Umbria, fa il suoin maglia W3 ilGabriele Oliva. Il talentuosoclasse '04 si è reso protagonista di partite.