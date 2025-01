Ilrestodelcarlino.it - Volontariato spontaneo nelle emergenze

Analizzare il fenomeno del ‘civile’ edurante l’alluvione di maggio 2023 all’interno della città e dei quartieri di Cesena, e creare una collaborazione diretta ed efficace con la Protezione civile. Prosegue su queste basi ‘Times’, il percorso partecipato relativo alla gestione del, promosso dal Comune di Cesena insieme ad Anci Emilia-Romagna e alla Fondazione Pietro Giacomo Rusconi. Il prossimo appuntamento in programma è per giovedì 30 gennaio alle ore 17.30 al centro sovracomunale di Protezione civile (via Parri, 535), a Torre del Moro. Per prendere parte al laboratorio è necessario iscriversi entro mercoledì 29 gennaio compilando il modulo: https://bit.ly/42tEQ4b. La partecipazione è gratuita. Durante gli eventi catastrofici di maggio 2023 si è assistito ad un fenomeno di resilienza sociale e di solidarietà senza precedenti: una mobilitazione di volontarie e volontari che sono intervenuti spontaneamente per soccorrere i cittadini colpiti, attivando canali di comunicazione e reti informali all’interno dei quartieri.