Villa Zorn, la rinascita. Restyling in vista

Il recupero quasi integrale del parco die il restauro dell’esterno, per riportare la dimora ottocentesca del centro storico al suo antico splendore. Dopo quattro anni di attesa - e di ritardo - partono finalmente i lavori di riqualificazione. Il project financing era stato approvato dal consiglio comunale nel 2021 e già negli anni precedenti laera stata protagonista di diverse vicende travagliate. Dall’incendio all’Epifania del 2017, che distrusse parte del tetto e sfrattò la scuola civica d’arte alla cacciata della sede del circolo Anpi con il passaggio di mano anche del dancing Pino Argentato. La proposta di restauro parte dalla razionalizzazione degli spazi esterni con nuovi percorsi e la rimozione delle attuali posticce strutture di ristorazione. Lo spazio privato sarà realizzato ex novo con un nuovo corpo esterno in vetro "in grado di dialogare funzionalmente e stilisticamente con la dimora storica.