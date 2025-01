Unlimitednews.it - Vicenza, sequestrate 22 tonnellate di miele senza tracciabilità

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – La Guardia di Finanza nell’ambito di un’analisi di rischio in materia di tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare ha sequestrato oltre 22die oltre 3,5di sostanza zuccherina, riportanti false indicazioni di provenienza, indicazioni geografiche o denominazioni di origine non corrispondenti alla realtà.(ITALPRESS)trl/gslUnlimited News - Notizie dal mondo