United Rugby Championship, la Benetton Treviso non entra in partita, gli Ospreys vincono

Ha preso il via la decima giornata dell’e a inaugurare questo fine settimana a Swansea sono scesi in campo i gallesie la. Reduci dalla storica qualificazione agli ottavi di finale della Champions Cup, i veneti erano a caccia di punti fondamentali per continuare la corsa in zona playoff anche nell’URC. Ecco come è andata.Partenza difficile per la, che subisce il gioco deglie viene punita al 9’, quando è Jack Walsh a trovare la prima meta del match per il 7-0 iniziale, dopo la trasformazione di Williams. Non si sblocca la squadra di Bortolami e al 15’ dalla piazzola Williams amplia il divario sul 10-0 per i gallesi con cui si chiude il primo quarto.Noninla squadra ospite e al 21’ arriva la seconda meta degli, questa volta con Daniel Kasende che porta i suoi sul 17-0.