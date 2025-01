Unlimitednews.it - Un vaccino contro il tumore dell’endometrio

ROMA (ITALPRESS) – Lo studio del DNA è un'opportunità per arrivare a terapie sempre più di precisioneil, come dimostra uno studio appena pubblicato su Precision Oncology. Lo studio ha individuato, in un gruppo di 35 donne conin fase avanzata trattate al Policlinico Gemelli, una serie di neo-antigeni tumorali condivisi che potrebbero diventare un bersaglio per unsperimentale, già al vaglio di studi internazionali suldel colon retto e dello stomaco.