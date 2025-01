Ilrestodelcarlino.it - Tullia Memè festeggia 104 anni. È la più anziana di Pioraco

che ieri ha compito 104, è la piùdella ‘Piccola Svizzera delle Marche’. Vive a Civitanova insieme alla figlia Mirella, ma il suo paese, e la cartiera dove ha lavorato per 40sono sempre nel suo cuore. Matteo Cicconi, sindaco di, ha portato gli auguri dell’amministrazione. "Della mia età non c’è più nessuno – ha detto l’–, neanche le persone con cui lavoravo. Spero di tornare aprima di questa estate. Ho lavorato per 40in cartiera. Per la situazione che c’è in cartiera oggi mi sono presa una pena, volevo parlare con il Papa, se poteva fare qualcosa". La 104enne poi ha raccontato al sindaco quando si sposò: "Mi sono sposata per procura il sabato santo del 1941, in viaggio di nozze andai a Macerata. Avevo preso in affitto una vecchia casa a, volevo abitare lì".