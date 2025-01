Feedpress.me - Treni, rischio disagi nel weekend per chi deve viaggiare: sciopero di 24 ore dalle 21 di sabato

per chi sispostare in treno per lonazionale del personale del Gruppo Fsore 21 di25, alle ore 21 di domenica 26 gennaio , proclamato da Cub Trasporti, Usb e Sgb.talia ha spiegato che lopotrebbe avere un impatto "significativo" sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale..