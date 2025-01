Pisatoday.it - Trasporti: in arrivo modifiche al percorso delle linee urbane 1+ e 21

Leggi su Pisatoday.it

A partire da martedì 28 gennaio, a causa della chiusura di viaPalanche per consentire la costrizione della rotatoria in corrispondenza della intersezione tra la S.S. nr. 1 via Aurelia e viaPalanche, come disposto nell’ordinanza del Comune di San Giuliano Terme, l’autolinea urbana 1+.