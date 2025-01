Fanpage.it - Torture in carcere a Torino, detenuto non può testimoniare perché espulso dall’Italia: 4 poliziotti assolti

Quattro operatori della polizia penitenziaria sono statianticipatamente durante il processo per tortura sui detenuti deldelle Vallette. L'ex carcerato che avrebbe denunciato gli abusi, infatti, è statodall'Italia e il provvedimento era in atto già quando rilasciò la sua testimonianza. Per questo motivo, i 4 sono stati"per non aver commesso il fatto".