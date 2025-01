Torrione i volontari Asad Pegasoraccolgono generi alimentari per i più bisognosi

Salernotoday.it - Torrione, i volontari “Asad Pegaso”raccolgono generi alimentari per i più bisognosi

Leggi su Salernotoday.it

Nella giornata di sabato (24 gennaio) idell’ “Pegaso-Protezione Civile”, coordinati da Espedito Festa, saranno presenti davanti al nuovo supermercato “Qui” di, in via Filippo Sciaraffia, di fronte al mercato rionale, per raccogliere. Gli alimenti saranno.