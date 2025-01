Tony Effe | Una volta a settimana faccio italiano analisi dei testi Lo faccio per migliorare la mia scrittura

Leggi su Orizzontescuola.it

Nicolò Rapisarda, in arte, si prepara a calcare il palcoscenico di Sanremo. Il trapper romano, reduce dalle polemiche per il concerto di Capodanno annullato, si racconta in un'intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo le tappe principali della sua vita.L'articolo: “Unadei. Loperla mia” .