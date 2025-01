Ilgiorno.it - Toghe in sit-in contro riforma della giustizia

Leggi su Ilgiorno.it

Un sit-in dei magistrati milanesi davanti all’ingresso principale del Palazzo di(nella foto, il presidente Fabio Roia) prima dell’iniziocerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario. È una delle forme di protesta annunciate dall’Anm localelacostituzionale che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pm. L’appuntamento è per le 9 di domani mattina sullo scalinata di corso di Porta Vittoria: tutti "compatti" con addosso la toga, la coccarda e cartelli in mano. Dopo il presidio, che durerà circa mezz’ora e terminerà per consentire di ascoltare le relazioni che verranno lette dai verticimagistratura milanese nell’aula magna, ci sarà un secondo momento di protesta, quando interverrà il rappresentante del ministero. I magistrati, sempre indossando la toga e la coccarda tricolore, oltre che tenendo la Costituzione in mano, lasceranno l’aula magna per rientrarvi al terminesua relazione.