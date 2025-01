Terremoto in finanza | Mps tenta la scalata a Mediobanca offerta di scambio per 133 miliardi Gli intrecci degli azionisti

Feedpress.me - Terremoto in finanza: Mps tenta la scalata a Mediobanca, offerta di scambio per 13,3 miliardi. Gli intrecci degli azionisti

Mps annuncia il lancio di un'pubblica ditotalitaria su. Lo si legge in una nota dell'istituto senese. L'pubblica diannunciata da Mps suvaluta Piazzetta Cuccia 13,3di euro e offre un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di Borsa di ieri. Mps, si legge in una nota, offre 23 azioni per ogni 10 azioniportate in adesione..