Ternitoday.it - Terni, nuova location per la storica agenzia: una mostra collettiva per inaugurare la sede. Gli artisti protagonisti

Leggi su Ternitoday.it

Unaperlacollocata in via Lazio. Sabato 25 gennaio (ore 17.30) si svolgerà l’evento organizzato dalladiMadè Eventi. Un momento ‘speciale’ per festeggiare tale appuntamento con un evento che unisce arte, cultura e creatività.