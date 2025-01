Agi.it - Supera le 100mila firme la petizione contro le aggressioni alle Forze dell'Ordine

Leggi su Agi.it

AGI - "Hanno giàto quotaleraccolte con la sottoscrizione 'Bastale', lanciata da Fratelli d'Italia lo scorso 15 gennaio. La, avviata per ribadire il sostegno agli uomini edonne in divisa in seguito ai ripetuti attacchi eche hanno subito, sostiene le proposte di Fratelli d'Italia per l'inasprimentoe pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, per la creazione del reato di rivolta in carcere e per l'implementazione degli strumenti di difesa e tutela legale". Lo riferisce una nota. "La fiducia degli italiani nei confrontiè inossidabile - sottolinea il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli - in pochi giorni il sito 'iostoconlell