Stop accorpamenti scuola in Toscana Regione | Questa è la seconda vittoria

È l'effetto del decreto legge dello scorso 16 gennaio, che "di fatto riconosce la correttezza della nostra posizione contro gli", sottolineano con soddisfazione il presidente Eugenio Giani e l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini.Il provvedimento, spiega, ha dato alle Regioni che non avevano approvato tutto o in parte il numero diimposti dal Governo la possibilità di prevedere una quota aggiuntiva di autonomie scolastiche fino al 2.99% del contingente previsto inizialmente dal Ministero.Giani e Nardini: "Per laquesto si traduce nella possibilità di recuperare 14 autonomie scolastiche, esattamente quelle che il Governo ci imponeva di tagliare nel Piano di dimensionamento regionale per l'anno scolastico 2025/2026.