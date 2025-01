Zonawrestling.net - Squash a Jobber: Info e Card finale di Photon Ray, con il ritorno in Italia di Trent Seven

Lee ladiRay, primo Show 2025 della, in programma Sabato 25 Gennaio al Magnete Bistrot di Milano, che vede ilindi:SAJRaySabato 25 Gennaio – MilanoMagnete Bistrot – Via Adriano 107Inizio Ore 18.00 – Biglietti Online QUISAJ Openweight ChampionshipSebastian De Witt (c) VsSAJ/ASCA Tag Team TitleGGG (El G & JJ Gale) (c) Vs Freshnas (Fabio Steers & Session Moth Martina)Key Of Heaven MatchGoro Vs Crimi3 Way MatchSadie Gibbs Vs Lizzie Evo Vs IreneTag Team MatchBBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) vs L’Orda (Luca Bjorn & RUST)Lupo Vs FlamingoJordon Breaks Vs Spencer