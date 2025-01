Lanazione.it - Solidarietà di Fratelli d'Italia a Sandro Mugnai

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 gennaio 2025 –did'"Il rinvio a giudizio diper omicidio volontario è un errore.d'è dalla parte di chi si difende da un'aggressione". Esordisce così la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale did'. "- prosegue - si stava difendendo durante una fortissima concitazione ed emozione nel vedere una ruspa scagliarsi contro di lui e contro tutto ciò che incontrava. Ogni suo tentativo di difesa non aveva alcun effetto, segno evidente che Dodoli non intendeva fermarsi. Sotto una grave minaccia come questa, la vittima non può porsi la questione se effettivamente il pericolo sia solo verso le cose materiali. Non è possibile escludere che vi sia anche una minaccia alla vita delle persone.