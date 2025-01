Ilgiorno.it - Soccorso alpino VII Delegazione. Diminuisce il numero degli interventi

Tempo di numeri per il: sotto la lente vi sono quelli del 2024 per la VIIValtellina – Valchiavenna. Sebbene ildi persone decedute (per incidenti e altre cause) sia stato di 21, soltanto un’unità in meno rispetto ai 22 dell’anno precedente, è significativo il calo: 249 complessivi durante il 2024 contro i 316 del 2023; 294 le persone soccorse e 11 le ricerche di persone disperse. Ildi ore messe a disposizione dai soccorritori dellaè stato pari a 3.467, per 730 giornate complessive. Valmasino con 40 e Bormio con 36 sono le Stazioni che hanno effettuato più. Le principali causeincidenti, perdi persone soccorse, sono dovute a caduta (104), incapacità (33), malore (32), perdita orientamento (24), scivolata (19), precipitazione (12).