Slot ha un hater del suo Liverpool suo padre | Vorrebbe che la mia squadra rischiasse di più

Arnesta disputando una grande stagione col, nonostante lo scetticismo inglese dell’estate, quando prese il posto di Jurgen Klopp.Non tutti, però, sono favorevoli al gioco “lento” dell’olandese, e tra questi c’è ildel tecnico.ha undel suo: suoIl Telegraph racconta:potrebbe aver impressionato il mondo del calcio con l’eccezionale inizio della sua carriera a, ma suoArend sembra ancora critico su di lui. Non si trattiene quando dà le sue opinioni sulle prestazioni del club, nonostante il figlio sia capolista in Premier League e Champions; l’heavy-metal del gioco di Klopp spesso viene sostituito dalle arie d’opera di. Il tecnico olandese ha ammesso che nell’ultima partita contro il Lille c’è stato un approccio più rilassato per la, a suo, suo grande tifoso, non è piaciuto: «Ho dovuto cercare di spiegargli che in queste partite puoi facilmente perdere se inizi a forzare i movimenti, ma non è sempre d’accordo con me.