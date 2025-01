Oasport.it - Sinner-Zverev in tv: la Commissione europea non autorizza la trasmissione in chiaro. Servirà un abbonamento per la finale

Nientedegli Australian Open 2025 in. È questa la precisazione che arriva da Massimiliano Capitanio, commissario dell’AgCom (intervistato da LaPresse), sulla possibilità di trasmettere non a pagamento e su 9 l’atto conclusivo del Major di Melbourne tra Jannike Alexander.“Al momento lainobbligatoria, come fu per la semidi Champions tra Inter e Milan (del 2023, ndr), non è prevista. La lista approvata a livello italiano va approvata anche dall’Europa. La competenza è strettamente del Mimit, prima era dell’Agcom. La lista è stata redatta e sono previste anche alcune finali del torneo di Slam“, ha dichiarato Capitanio.“Ma al di là della ‘moral suasion’ e della possibilità che qualcuno compri i diritti per venderli in, a livello regolamentare non si può fare niente“, ha spiegato il commissario.