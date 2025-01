Sinner in finale Australian Open Shelton oggi battuto in semifinale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Jannikbatte Benin semiagli2025 e vola in. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo,24 gennaio sconfigge lo statunitense, numero 21 del tabellone, per 7-6 (7-2), 6-2, 6-2 in 2h35'. Il 23enne altoatesino domenica affronta inil tedesco Alex Zverev, numero 2 .