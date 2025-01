.com - Sinner in finale Australian Open, Shelton oggi battuto in semifinale

(Adnkronos) – Jannikbatte Benin semiagli2025 e vola in. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo,24 gennaio sconfigge lo statunitense, numero 21 del tabellone, per 7-6 (7-2), 6-2, 6-2 in 2h35?. Il 23enne altoatesino domenica affronta inil tedesco Alex Zverev, numero 2 del mondo, che in semiha beneficiato del ritiro del serbo Novak Djokovic., imda 20 match dopo il quinto successo in 6 confronti diretti con, va a caccia del 19esimo titolo in carriera e del terzo trionfo in un torneo dello Slam. La semi, per l’italiano, è un rebus solo nel primo set.spreca 2 set point, poi si scioglie e il match diventa un monologo tricolore. Per(8 ace e 23 vincenti) non c’è partita (la cronaca game per game) contro un avversario che resiste poco più di un’ora prima di crollare sotto il peso di 55 errori gratuiti.