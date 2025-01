Agrigentonotizie.it - Siccità, Carmina (M5S): "Da Musumeci promessa disattesa durata sei anni"

Leggi su Agrigentonotizie.it

“Sono passati 6da quando nel 2019 il ministro, allora presidente della regione Sicilia, promise di ‘sistemare’ le dighe siciliane non collaudate. Lo avrebbe fatto addirittura in un solo anno. Non solo non ha mantenuto la, la situazione è anche peggiorata. La diga Trinità.