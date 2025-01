Ecodibergamo.it - Si sposta il cantiere della «e-Brt» Bergamo-Dalmine. Come cambia la viabilità

TRASPORTI. Dal 27 gennaio partono i lavori di cantierizzazione in via per Grumello nel tratto compreso tra la rotatoria di via luigi Goltara e via per Lallio.