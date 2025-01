Ilgiorno.it - Si spacciano per poliziotti. Anziano derubato dei soldi

Si sono introdotti in casa di un pensionato di 85 anni a Tavernerio, nel primo pomeriggio di mercoledì, spacciandosi per, e raccontandogli che il figlio aveva avuto un incidente. Il solito raggiro per ottenere denaro e preziosi necessari per pagare inesistenti avvocati o cauzioni. Così l’uomo gli ha consegnato i pochi contanti che aveva in casa, e un anello ricordo della moglie. Ma quando, poco più tardi, è riuscito a contattare il figlio, ha scoperto che era stato truffato, e che i due uomini entrati in casa sua erano falsi. Il pensionato ha quindi deciso di sporgere denuncia, descrivendo l’aspetto dei due sconosciuti, nella speranza che possano essere identificati.