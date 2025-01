Ilpiacenza.it - Si incendia il quadro elettrico, un palazzo resta senza corrente

Leggi su Ilpiacenza.it

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio nell'androne di unin centro nella serata di venerdì 24 gennaio. Intorno alle 20 infatti si è sviluppato un rogo all'interno di un condominio in via Coglialegna, trasversale di via Beverora. Arsi, quasi certamente per un.