Wired.it - Servizio sanitario nazionale, finora l'Italia ha centrato solo un obiettivo finanziato dal Pnrr

Leggi su Wired.it

Ed è quello delle Centrali operative territoriali, fondamentali per ottenere la settimana rata dei fondi europei. Per il resto si contano moltissimi ritardi, come spiega la Fondazione Gimbe