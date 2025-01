Milanotoday.it - Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano alla prova Busto

Leggi su Milanotoday.it

Dopo la bella affermazione in Champions, che purtroppo non è bastata per accedere direttamente ai quarti di finale, lasi appresta ad affrontare un altro impegno di campionato, non propriamente agevole.Il calendario prevede una trasferta aArsizio contro l'UYBA.