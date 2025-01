Lapresse.it - Serbia, proteste in diverse città: traffico bloccato e attività chiuse

Migliaia di persone si sono radunate nelle strade in variedellaper uno sciopero guidato dagli studenti che ha tenutonumerosecommerciali in tutto il Paese. Diversi i cortei che hannoilorganizzati per commemorare le vittime del crollo di una tettoia alla stazione ferroviaria di Novi Sad, in cui sono morte 15 persone nel mese di novembre. I manifestanti accusano il governo del presidente populista serbo Aleksandar Vucic e sostengono che il cedimento della struttura sia stato causato da lavori di ristrutturazione approssimativi, frutto della corruzione. Vucic ha radunato i suoi sostenitori nellacentrale di Jagodina per una contromanifestazione, il presidente e i media statali accusano gli studenti di lavorare su ordine di servizi segreti stranieri con l’obiettivo di rovesciare le autorità e i manifestanti filogovernativi hanno ripetutamente attaccato i cittadini in protesta.