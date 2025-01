Abruzzo24ore.tv - Sequestrata Struttura Abusiva per Anziani: Le Condizioni Igieniche Preoccupano

Teramo - Un'operazione dei Carabinieri del N.A.S. ha portato al sequestro di unapera Silvi, che operava senza le necessarie autorizzazioni. Nonostante fosse già oggetto di un provvedimento di cessazione attività, lacontinuava ad accogliere, mettendo a rischio la salute e il benessere dei pazienti. Le ispezioni condotte dal Comando per la tutela della Salute hanno rivelatoigienico-sanitarie eli inadeguate, con seri problemi che compromettevano la sicurezza degli ospiti. Le autorità locali, allarmate dalle evidenti irregolarità, hanno disposto il sequestro preventivo dell'immobile per tutelare l'incolumità di chi vi era ospitato. Inoltre, sono stati ricollocati gli ospiti in strutture adeguate selezionate dalla ASL, per garantirne il necessario supporto sanitario e sociale.