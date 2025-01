Iltempo.it - Separazione della carriere, Nordio: Chiara e solida indipendenza dei Pm rispetto a potere esecutivo

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2025 “I contenutiriformagiustizia “sono ben noti ma ribadisco ancora una volta il postulato assoluto dell'del Pmal. Il ruolo del giudice uscirà difeso e rafforzato, senza indebolire l'accusa, attuando in pieno il principio liberale secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, dove le parti sono in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale”. Così il ministroGiustizia, Carlo, nel suo discorso all'inaugurazione del nuovo anno giudiziario in Cassazione. Ministero Giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev