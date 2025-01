Liberoquotidiano.it - "Senza di lui sarà dura": Jim Courier, una (cupa) profezia sul futuro di Jannik Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

ha incominciato il 2025 proprio come aveva concluso il 2024: vincendo. Il numero uno al mondo si è aggiudicato la possibilità di difendere il titolo degli Australian Open conquistato la passata stagione. Decisiva la vittoria in soli tre set contro Ben Shelton. Di fronte, però, troverà un agguerrito Alexander Zverev, che è ancora alla ricerca di un grande Slam. La crescita del numero uno al mondo è sotto gli occhi di tutti. L'unica pecca è l'addio a fine stagione di Darren Cahill, decisivo per permettere all'altoatesino di mantenersi a questi livelli. "Cahill ha fatto un lavoro straordinario - ha spiegato alla Stampa l'ex numero uno Jim-. Ma credo che anche Simone Vagnozzi meriti moltissimo credito. Lui e Darren hanno lavorato insieme per aiutare Jan a salire di livello.