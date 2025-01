Cesenatoday.it - Scuola dell’infanzia, casa protetta e Istituto 'Merlara': cinque posti per il servizio civile universale

Leggi su Cesenatoday.it

È online il bando per il. Sono 10 idisponibili a Savignano sul Rubicone per intraprendere questa esperienza di volontariato che offre un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e di crescita personale e nello stesso tempo un prezioso strumento per.