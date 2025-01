Lanotiziagiornale.it - Scoop di Report sulla cessione di Visibilia e Conte guida la carica per la sfiducia a Santanchè

È arrivata, ha partecipato al (brevissimo) Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni e poi è ripartita per Milano. Oggi, invece sarà a Verona all’inaugurazione del Motor Bike. Come se nulla fosse. Parliamo della ministra del Turismo (non si sa ancora per quanto) Daniela, all’apparenza per nulla turbata dalle polemiche per il rinvio a giudizio ricevuto la scorsa settimana per false comunicazioni sociali in relazione ai conti della galassia.Nuovo“mazzata” disuSerafica e serena (“Danielanon ha nulla da dichiarare, perché non c’è nulla da dichiarare”, ha fatto sapere il suo ufficio stampa ieri sera), nonostante la nuova “mazzata” recapitatale poche ore prima dalla trasmissione, che ieri ha rivelato l’identità dell’uomo al quale la ministra avrebbe venduto le sue quote disolo qualche settimana fa.