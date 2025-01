Modenatoday.it - Scomparso a soli 56 anni il consigliere comunale Vittorio Reggiani

Politica modenese in lutto per la scomparsa prematura di, da ormai seiper il Partito Democratico. Il 56ennne si è spento nelle scorse ore a seguito di una grave malattia.Sposato e padre di tre figli,ha lavorato prima come giornalista, poi.