Firenzetoday.it - Sciopero dei treni sabato 25 gennaio e domenica 26 gennaio: disagi nei trasporti

Leggi su Firenzetoday.it

Si prospetta un nuovo weekend nero per chi si muove in treno.25 e262025in vista per lodeiindetto da Cub, Sgb e Usb lavoro privato per chiedere il miglioramento delle condizioni di lavoro e della retribuzione dei lavoratori del comparto.