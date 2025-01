Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, staffetta mista Engadina 2025: orario, programma, streaming

Coppa del Mondo, si riparte. Lo sci diinternazionale si reca in Svizzera, all’, e lo fa con unache vedrà al via non meno di 19 quartetti, con la rappresentanza complessiva di 14 Paesi (in 5 hanno due staffette).Per quest’occasione l’Italia ha varato una scelta senza dubbio interessante, e cioè di dare spazio a un quartetto con Martino Carollo, Martina Di Centa, Paolo Ventura e Maria Gismondi. Prima e ultima frazione vedono in scena due dei nomi più interessanti in chiave futura, mentre per la classe 2000 di Tolmezzo è la prima in Coppa del Mondo quest’anno e per il classe 1996 di Cavalese è il nuovo approccio a un format che non è mai dispiaciuto, anzi.Ladi Coppa del Mondo all’sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport secondo lazione di seguito indicata.