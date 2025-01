Trentotoday.it - Schianto spaventoso sulla Statale, feriti in due

Un impatto violentissimo quello che ha coinvolto ieri, giovedì 23 gennaio, due auto in quel di Commezzadura, paralizzando peraltro il traffico della Val di Sole. L’allarme è scattato alle 15.55 dopo lo scontro tra i due mezzi42, con l’esatta dinamica ancora in via di chiarimento.