Ilgiorno.it - Santo Stefano Lodigiano, incidente nella nebbia: un’auto finisce nel campo a bordo strada

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 24 gennaio 2025 – Schianto tra due auto finite fuori, illesi per miracolo i due conducenti. Sono finiti fuoricon le rispettive autovetture, senza però, per fortuna, gravi conseguenze, ma con molti danni, i due conducenti coinvolti nel rovinosoavvenuto sullaprovinciale 116 dir di. È stato segnalato alle 6.15, mentre c'era forte foschia. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, i due veicoli si sarebbero urtati lateralmente, per cause e responsabilità al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità.è finita nela latoe l 'altra contro i cartelli di curva pericolosa. Non gravi i due uomini a, di 23 e 47 anni.