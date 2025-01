Agi.it - Santanchè resta in sella: "Nessuno mi ha chiesto il passo indietro"

AGI - "Ho sempre detto che sulla questione della cassa integrazione ne capisco le implicazioni politiche e avrei sicuramente fatto, se fossi stata rinviata a giudizio, cosa che per adesso non c'è, un". Danielatraccia la linea sulle inchieste giudiziarie che la riguardano. Nessuna intenzione di dimettersi per il procedimento sul falso in bilancio sul caso Visibilia, altra questione invece è la vicenda sulla presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo Covid. Per ora, spiega, non ha mai pensato di arretrare, del resto "me lo ha" e anche i rapporti con la premier Meloni "vanno come sempre". La premier, chiamata in causa da giorni dall'opposizione, non è mai intervenuta in merito. E al momento non sembra intenzionata a farlo, anche per non fare da sponda al pressing partito dalle forze che non sostengono l'esecutivo e rilanciato dai media.