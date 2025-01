Ildifforme.it - Santanchè, La Russa non nega dimissioni: “Sta valutando e lo farà bene”

La ministra del Turismo ha sostenuto di non avere intenzione di dimettersi in relazione ad un caso giuridico che riguarda un falso in bilancio. "Non ci ho parlato, perché ovviamente non c'è il tema", ha invece sostenuto, incalzata sulle reazioni del premier MeloniL'articolo, Lanon: “Stae lo” proviene da Il Difforme.