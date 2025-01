Ilrestodelcarlino.it - San Pietro a valanga. Finisce 62-9

L’Hakuna Matata Sanin Vincoli vince il posticipo della seconda giornata di ritorno, regolando le Miramare Saraghine con un netto e incredibile 62-9 (14-2; 32-3; 51-5). Le ravennati, che devono recuperare la gara casalinga con il Granarolo in programma mercoledì 26 febbraio alle 21.15, restano al secondo posto dietro al Capra Team, imbattuta capolista. L’Hakuna Matata ritornerà in campo questa sera alle 21.30 in casa con il Sunrise Rimini, mentre il Capra Team giocherà venerdì 31 davanti al proprio pubblico contro il Sunrise Rimini, Il tabellino dell’Hakuna Matata: Giunchi 6, Carluccio 4, Spinelli 16, Quercioli 5, Chiabotto 10, Camporesi 1, Migani 2, Moretti 3, Porzio 11. All.: Cedrini. Classifica: Ravenna 18; Sanin Vincoli* 14; Granarolo* 12; Virtus Imola 8; Bologna e Sasso Marconi 6; Sunrise Rimini* 4; Miramare* 0.